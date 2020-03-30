Hindistan’dan salgında patlama yaratacak karar

30 Mart 2020 Pazartesi, 12:45

Başbakan Narendra Modi, 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da halka 15 Nisan'a kadar tecrit ve izolasyon kurallarına uymaları yönünde çağrı yapmıştı, ancak bu durum, günlük işlerde çalışan milyonlarca hintlinin aç ve işsiz kalmasına yol açtı. Tecrite meydan okuyan yüzbinlerce Hintli, Delhi ve Mumbai gibi büyük kentleri yaya olarak terk ederek şehir dışında yaşayan ailelerine ulaşmaya çalıştı.

Bu tartışmalar sürerken, bakanlar kurulu sekreteri Rajiv Gauba eleştirilere yol açan bir demece imza attı ve 15 Nisan'da sona erecek olan tecriti uzatmak yönünde bir planları olmadığını açıkladı.

SALGIN DA PATLAMA RİSKİ

Hindistan Sağlık Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede bugüne dek 1.071 koronavirüs vakası tespit edildiğini ve virüse bağlı 29 ölüm yaşandığını bildirdi. Her ne kadar rakamlar birçok Batı ülkesinin gerisinde olsa da halk sağlığı yetkilileri, zayıf sağlık sisteminden dolayı ülkenin geniş çaplı bir salgın dalgasından sadece bir kaç hafta uzakta olduğuna dikkat çekiyor.

Başbakan yardımcısı Surya Thapa, söz konusu açıklamaya itiraz eden ilk Hintli yetkili olurken, "Tecrit uzatılmazsa, insanların hareketi salgının yayılma riskini arttırır" dedi.

Bir başka sağlık yetkilisi de, evlerine dönen yüzbinlerce Hintli işçinin salgının yayılmasını hızlandıracağına dikkat çekti.