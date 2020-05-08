Hong Kong parlamentosunda arbede: Çin yanlıları ve karşıtları birbirine girdi
Koronavirüs salgınının en çok etkilendiği bölgelerden biri olan Asya'da çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunda gündem yarattı. Hong Kong'ta Çin'i destekleyen vekiller ile bağımsızlık yanlısı vekiller meclisten birbirine girdi.
Tartışmalı bölge olarak da bilinen Hong Kong’ta Çin’in hakimiyetini isteyen siyasetçiler ile bağımsızlık yanlısı olan vekiller arasında başlayan tartışma kısa bir süre sonra arbedeye döndü.
Çok sayıda vekil yumruk yumruğa kavgaya tutuşurken, Pekin yanlısı bir vekil yaka paça dışarı çıkarıldı.
Dışarı çıkarılan siyasetçi, oturumu yönetmek için girişimde bulundu. Starry Lee isimli siyasetçi, “Benim bu toplantıyı yönetme hakkımda var” dedikten sonra meclis salonunda tartışma başladı.
(Sözcü)
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