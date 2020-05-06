Hong Kong’da sinemalar açılıyor
Koronavirüs salgınının düşüşe geçmesiyle birlikte Hong Kong’taki sinema salonlarının cuma gününden itibaren açılacağı duyuruldu.
Salonların açılmasıyla ilgili açıklamayı Hong Kong’un Şef Yöneticisi Carrie Lam yaptı. Açıklamanın ardından Hong Kong’un en yaygın sinema zincirlerinden Broadway Cinemas 8 Mayıs’a gösterime sokacakları yapımları açıkladılar.
Her ne kadar koronavirüs salgını düşüşe geçse de Hong Kong sinema salonları tam kapasite çalışmayacak ve bilet satışlarında belli kurallar uygulanacak. Salonlarda satılan koltukların elmas formunu koruyacak şekilde olması ve aralarının boş bırakılması planlanıyor.
Çin’in Wuhan kentinden başlayan salgının ardından Hong Kong koronavirüsün yayıldığı ilk yerlerden biri olmuştu. Son 17 günün 10’unda hiç yeni koronavirüs vakası olmaması yetkilileri önlemleri hafifletmeye itti.
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