Hukukçu Altıparmak: ‘TCK 299 kaldırılmalı’

11 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan kişinin, “cumhurbaşkanına hakaret” yerine olağan hakaret suçundan cezalandırılması kararına itiraz etti. Hukukçu Kerem Altıparmak, Avrupa Konseyi’nin “cumhurbaşkanına hakaret” davaları nedeniyle Türkiye’yi izlemeye aldığını belirterek, Türk Ceza Yasası’nın 299. maddesinin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Erdoğan’a “Al seçim senin olsun İblis” diyen K.D. adlı kişiye, sözlerin Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı icraatlarıyla ilgili değil, siyasi kişilik olarak bir siyasi parti genel başkanının eylemlerine dönük olması gerekçesiyle hakaret suçundan 5 ay hapis cezası vermişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi veren başsavcılık, sanığın eyleminin “cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında kaldığını savundu. Hatalı vasıflandırma ile sanığa eksik ceza tayin edildiği ileri sürülen dilekçede, “Usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur” denildi.

Mahkemenin kararını değerlendiren Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Altıparmak, Türkiye’de “cumhurbaşkanına hakaret” suçu nedeniyle 100 binden fazla kişiye soruşturma, 30 binin üzerinde dava açıldığını kaydetti. TCK’nin 299. maddesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı olduğunu belirten Altıparmak, “Sözleşmeye aykırı olduğu için 299. madde esas alınamaz, uygulanamaz. Bu hâkimin söylediği şekilde bile kimseye uygulanamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarındaki çizgi ise şu: Kral dahi olsa bir kişi, diğer bütün insanlardan daha ayrıcalıklı şekilde korunamaz. Anayasadaki eşitlik ilkesinin de sorunlu bir sonucudur bu. AİHM içtihadı olmasaydı bile böyle bir karar vermek gerekirdi. Bence yetmez ama evet.”

299. maddenin tamamen kaldırılmasını öneren Altıparmak, “Bu davalar nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir hafta önce Türkiye’yi nitelikli izlemeye aldı. Ben eninde sonunda 299’un kaldırılacağını düşünüyorum” dedi.