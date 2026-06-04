Ferdi Zeyrek'in seçim kampanyasını yürüten isimden, 'itirafçı' Muhittin Böcek'e sert yanıt

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni bir ifade verdi.

Kendi talebiyle ifade başvurusunda bulunan Böcek, seçim döneminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi doğrultusunda, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro teslim ettiğini öne sürdü.

Böcek ifadesinde, seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığı iddiasında bulundu.

Böcek, Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e baş başa kaldıkları esnada 950 bin Euro verdiğini öne sürerek, "Kısa bir süre Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldım. Masasının yanına içinde yaklaşık 950.000 Euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de 'çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun' dedim. Bunu, yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum" iddiasında bulundu.

Özel'in talimatıyla CHP Genel Merkezi'ne de para teslim edildiğini öne süren Böcek, ifadesinde, "Oğlum Mustafa Gökhan Böcek 10/01/2024 tarihinde Antalya'dan Ankara'ya yanıma geldi. Sabah saatlerinde tekrar benim kaldığım otele geldi. Tekrar görüştük. Daha önce Özgür Özel'in adaylık için verdiği talimat uyarınca, gerekli maddi desteğin yapılması hususunda burada tekrar kendisini yönlendirdim. Oğlum, Özgür Özel'in talimatı ile Veli Ağababa'nın araması neticesinde 1 milyon Euro'yu teslim etmek üzere gün içinde Genel Merkez binasına gitti. Parayı kime teslim ettiğini bilmiyorum" iddiasında bulundu.

"ADAYLIK İÇİN 1 KURUŞ PARA VERDİYSEM ŞEREFSİZİM" DEMİŞTİ

Muhittin Böcek'in 2 ay içinde verdiği ifadelerdeki çelişki sosyal medya gündem oldu.

Böcek 2 Nisan'da verdiği ifadede yerel seçimlerle ilgili "6 kez adaylık süreci yaşadım. Adaylık için bir kuruş para verdiysem şerefsizim" ifadelerini kullanmıştı.

FERDİ ZEYREK'İN SEÇİM KAMPANYASINI YÜRÜTEN İSİMDEN SERT YANIT

Böcek'in gündem olan bu iddialarına, Ferdi Zeyrek'in seçim kampanyasını yürüten, gazeteci ve iletişim danışmanı Önder İnce'den sert yanıt geldi.

Cumhuriyet'in haberini alıntılayan İnce, "Hayatını kaybetmiş, cevap veremeyecek bir insan üzerinden Genel Başkan Özgür Özel’e saldırmayı, karalamayı göze alacak kadar alçalmazsınız diye düşünüyorduk. Kaybedecek ne çok şeyiniz var ki buna dahi tenezzül ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

İnce'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Ferdi Başkan'ın seçim kampanyasını ben yaptım.

Madem bu kadar para verilmiş;

Biz neden Seçim Koordinasyon Merkezi(Skm) dahi olmadan kampanya yaptık! Bütün toplantılarımızı Ferdi Başkan'ın mimarlık ofisinde ya da CHP Manisa İl başkanlığında yaptık?

Bizim neden seçim otobüslerimiz, araçlarımız yoktu?

Biz neden medya satınalma yapamadık!

Ferdi Başkan kampanya giderlerini neden cebinden karşıladı?

Ferdi başkan bütün kampanyayı neden 2015 model bir araçla tamamladı?

Ben bütün kampanya süresince neden kendi aracımı kullandım, benzinimi dahi kendim karşıladım?

Neden, kampanya için çalışan gönüllüler dahil, herkes kendi yemek paralarını kendileri ödedi?

Sahaya çıktığımızda Milletvekilleri, İl Başkanı, yöneticiler kendi ceplerinden harcama yaptılar ?

Hayatını kaybetmiş, cevap veremeyecek bir insan üzerinden Genel Başkan Özgür Özel’e saldırmayı, karalamayı göze alacak kadar alçalmazsınız diye düşünüyorduk.

Kaybedecek ne çok şeyiniz var ki buna dahi tenezzül ediyorsunuz!"