İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı değerlendirmede tehlikenin yüzde 60’ının İstanbul’da olduğunu belirterek, “Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli” dedi.
FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları:
* İstanbul’un yüzde 60’ı tehlike altında. Kent nüfusunun yüzde 15’i dışarı çıksa, 2.5 milyon kişi eder. Hava biraz iyileşince insanlar bir şekilde dışarıya çıkıyor. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.
* En büyük lojistik güç belediyeler. Yenikapı ve Maltepe sahra hastanesi kurulabilecek alanlar.
* Barajlardaki doluluk oranı yüzde 65 ama bu dönem için iyi değil.
* Belediyelerimiz faturalarla ilgili kesinti yapmayacağını açıkladı. Şu anda İstiklal Mücadelesi gibi mücadele veriyoruz. Bu bir seferberlik… Faturaların ertelenmesini, ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyoruz.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 'Evde kalamam işçiyim' diyen şoför hakkında yeni gelişme
- Evde kalamam işçiyim diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi
- İmamoğlu: Büyük bir kısıtlılık getirilmeli
- Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız
- Okul sütleri koronavirüs sürecinde ev sütü oldu
- Etrafa tükürdü sizi de hasta edeceğim