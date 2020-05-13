İBB sözcüsü belediyenin yardım tablosunu paylaştı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:06

Murat Ongun Twitter hesabından “İstanbul’da kimseyi geride bırakmıyor, yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz. İBB’nin sosyal yardım faaliyetlerini size düzenli verilerle iletmeye devam edeceğiz. 23 Nisan için 100 bin ve Anneler Günü için 9 bin koli olmak üzere İBB sosyal yardım tablosu şu şekildedir:” diyerek tabloyu paylaştı.