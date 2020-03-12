İBB'den derbi temizliği
İBB ekipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi statta hijyenik temizlik yapacak.
İBB ekipleri Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi statta hijyenik temizlik yapacak.
Dünyayı etkisi altına alın koronavirüs için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemlere bir yenisi eklendi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan Türk Telekom Arena Stadı'nın önlem amacıyla dezenfekte edileceğini duyurdu.
İşte o mesaj:
Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
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