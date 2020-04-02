İBB'den Fuat Uğur hakkında suç duyurusu

02 Nisan 2020 Perşembe, 13:57

Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ediyor.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü ilin İstanbul olduğunun açıklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı sokağa çıkma yasağı çağrısına Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'dan tepki gelmişti.

Uğur, Twtter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul’da OHAL ilan ettirmek için her türlü tezgahı yapan Ekrem İmamoğlu ve arkasındaki aklın “yerel hükümet” modeli. Eve kapatılmış İstanbul’da sokakları aportta bekleyen PKK’lılarla Gezici kalıntısı sol örgütlere teslim edip FETÖ desteğiyle PDY kurmak. Hiç tavsiye edilmez." ifadelerini kullanmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Uğur'a "Salgına karşı önerilen sokağa çıkma kısıtlamasını çarpıtıp, halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. “Zırnık yok” diye yazanı gözaltına alan kolluk güçleri, bu ahlaksız paylaşımı yapan Türkiye Gazetesi yazarını da eminiz gözden kaçırmayacaktır." sözleriyle yanıt verdi.

İBB'nin Fuat Uğur hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.