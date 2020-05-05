İBB'den öğrencilere sınav desteği
Sınav tarihlerinin öne çekilmesi kararına öğrencilerin tepkisi sürerken, İBB'den öğrencilere online deneme sınavı desteği geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı’nın ise 14 Haziran'da yapılacağını bildirmişti. Sınav tarihlerinin öne çekilmesi öğrencilerin büyük tepkisini çekti.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB olarak öğrencilere sınav tarihine kadar online deneme sınavı desteği sunacaklarını açıkladı.
İmamoğlu, "İBB olarak gençlerimizin yanındayız. Pandemi sürecinin zorluklarının sizi de çok etkilediğinin farkındayız. Sizler için hazırladığımız online deneme sınavlarının çalışmalarınıza katkı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.
İBB, dört deneme sınavı düzenleyecek. 10 Mayıs’ta LGS, 11 Mayıs’ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs’ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT’ye ise 40 bin kişi başvurabilecek. O yüzden öğrencilerimizin başvuru için elini çabuk tutması gerekiyor.
SINAVA BAŞVURU TAKVİMİ
Sınava girmek isteyen öğrenciler, 5-9 Mayıs tarihleri arasında https://www.ibb.istanbul/Kayit/FAB40F0C56E6 adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. Kayıt olan öğrencilerin cep telefonuna sınava giriş kodu gönderilecek. Öğrenciler, sınav günü bu kodu kullanarak sınava giriş yapabilecek.
Soruları, İBB Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Koleji tarafından oluşturulan eğitim komisyonu soru havuzundan seçecek. Sorular belirlenirken Milli Eğitim Bakanı’nın belirlediği müfredat çerçevesine bağlı kalınacak.
ÇÖZÜMLER AYNI GÜN YAPILACAK
Sınav günü akşamı öğrenciler soruların cevap anahtarına ve çözümüne ulaşabilecek. Soruların çözümünün anlatıldığı video ibb.istanbul web sitesinde yayınlanacak.
Sonuçlar bir hafta içinde öğrencilerle paylaşılacak. Sınavdaki toplam katılımcı, bölgedeki katılımcı ve kayıtlı olduğu okuldaki başarı derecesi dikkate alınarak hesaplanan sıralama sonucu, öğrenciye mail yoluyla iletilecek.
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