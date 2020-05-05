İBB'den öğrencilere sınav desteği

05 Mayıs 2020 Salı, 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 27-28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı’nın ise 14 Haziran'da yapılacağını bildirmişti. Sınav tarihlerinin öne çekilmesi öğrencilerin büyük tepkisini çekti.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB olarak öğrencilere sınav tarihine kadar online deneme sınavı desteği sunacaklarını açıkladı.

İmamoğlu, "İBB olarak gençlerimizin yanındayız. Pandemi sürecinin zorluklarının sizi de çok etkilediğinin farkındayız. Sizler için hazırladığımız online deneme sınavlarının çalışmalarınıza katkı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

İBB, dört deneme sınavı düzenleyecek. 10 Mayıs’ta LGS, 11 Mayıs’ta TYT, 29 Mayıs ve LGS, 30 Mayıs’ta TYT sınavlarına online ortamında girecek öğrencilere, LGS için 190 dakika TYT için ise 165 dakika süre verilecek. LGS sınavına 30 bin, TYT’ye ise 40 bin kişi başvurabilecek. O yüzden öğrencilerimizin başvuru için elini çabuk tutması gerekiyor.