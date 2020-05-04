İbrahim Gökçek'in babası: Kaybetmek istemiyoruz, bir an önce adım atılsın
Durumu ağırlaşan Gökçek'in babası Ahmet Gökçek, "Helin'i duyarsızlıktan kaybettik, iletişim sağlayamıyoruz. İbrahim'in de durumu çok kritik ve aynı duyarsızlıkla onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.
Grup Yorum'un bas gitaristi İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 322'nci gününde. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ahmet Gökçek, İbrahim için dostları ve sivil toplum kuruluşlarının adım attığını, Yorum dışındakilerin girişimde bulunduklarını ama devlet yetkilileri ile yapılmak istenen görüşme talepleri için randevu verilmediğini söyledi.
OĞLUMUN SAĞLIĞI ÇOK KRİTİK
Baba Gökçek, "Bugünü çok zor geçirdik, bunu bilinmesini istiyorum. Oğlumun sağlığı çok kritik, bir an önce adım atılması gerekiyor. Eğer sesine kulak verilmezse haftaları değil günleri kaldı" dedi.
Ahmet Gökçek, İbrahim'in 16 yıldır Grup Yorum'da müzik yaptığını ve sanatını yapmak, sahnelere dönmek ve yeniden konser vermek için bu eyleme başladığını söyledi.
'YAŞAMAK İSTİYOR'
Oğlunu bu halde görmek istemediğini ama 'taleplerinde haklı olduklarını' ifade eden Gökçek Grup Yorum için şunları söyledi:
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