İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

İbrahim Gökçek'in cenazesinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 17 kişi serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2020 Salı, 20:26

Ölüm orucunun ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in Gazi Cemevine getirilen cenazesinin ardından 43 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen 25 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken 1 kişi ise emniyetten serbest bırakıldı. Savcılığa çıkarılan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Video Haberler