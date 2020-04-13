İbrahim Kalın'dan Soylu görevine devam edecektir açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine ilişkin açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2020 Pazartesi, 00:56

Kalın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

İbrahim Kalın'ın mesajı şu şekilde;


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