İbrahim Kalın'dan Soylu görevine devam edecektir açıklaması

13 Nisan 2020 Pazartesi, 00:56

Kalın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır" dedi.

İbrahim Kalın'ın mesajı şu şekilde;