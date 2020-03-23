İçişleri Bakanı Soylu: 'Fabrikalara el koymaktan çekinmeyiz'

23 Mart 2020 Pazartesi, 01:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Candaş Tolga Işık’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Soylu, burada yaptığı açıklamalarda, bazı maske üretcilerinin depolarda ürettikleri maskeleri stok yaptıklarını ve bakanlığa satmadıklarını söyledi.

Soylu, bu üreticilerin 12 saati olduğunu eğer bakanlıkla anlaşma yapmazlarsa fabrikalara el koyacaklarını söyledi.

Soylu, açıklamaları şöyle;

"Bazı maske üreticileri maskeleri depolarında tutup bakanlığa satmıyorlar. Bu sabah 08:00‘de eş zamanlı baskın yaptık ve bakanlıkla anlaşma yapmaları için onları uyardık. Yarına kadar süreleri var yoksa fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz. Bunu yapmaya hakkımız var."