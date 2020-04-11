İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geç açıklanan yasağı böyle savundu: Marketlere akın olsaydı daha mı iyi olurdu?

11 Nisan 2020 Cumartesi, 14:09

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, dün gece 31 kentte iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanırken, sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verildi.

Yasak kararının dün akşam saat 22:00 sıralarında duyurulması muhalefetin ve çok sayıda yurttaşın tepkisini çekti. Karardan sonra çok sayıda insan sokaklara çıkarak fırın ve bakkallardan alışveriş yaparken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelen tepkilere şöyle yanıt verdi:

“Yasak kararını açıklayan ülkelerin hangi saatte aldıklarını hatırlıyor musunuz? Tecrübe önümüzde. Erken saatte açıklasaydık, bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketlere akın olsaydı daha mı iyi olacaktı? Yağmalarcasına marketlerden tuvalet kâğıtlarına, gıda malzemelerine nasıl hücum edildiğini bir hatırlayın. Böyle bir ortam çok daha mı iyi olurdu, yoksa daha mı kötü olurdu?”