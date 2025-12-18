Cumhuriyet Gazetesi Logo
Büyük Daire’ye devretti: AİHM'den Osman Kavala kararı

18.12.2025 17:34:00
Haber Merkezi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın dosyasını Büyük Daire'ye devretti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala'nın yaptığı başvuruya ilişkin önemli bir usul kararı aldı. 

Mahkeme tarafından bugün (18 Aralık 2025) yayımlanan basın duyurusuna göre, davaya bakan Daire, 16 Aralık 2025 tarihinde yetkisinden feragat ederek dosyanın Büyük Daire tarafından görülmesine karar verdi.

Büyük Daire'ye taşınan başvuru, Osman Kavala'nın AİHM'in 10 Aralık 2019 tarihinde verdiği "serbest bırakılmalı" kararından sonraki tutukluluk sürecini ve yargılama sonucunda aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsıyor.

Büyük Daire’nin vereceği karar, hem Osman Kavala’nın durumu hem de Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü açısından belirleyici olacak.

