İçişleri Bakanlığı'ndan 65 yaş açıklaması
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşların sokağa çıkma saatlerinin, değiştirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların, ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile 17 Mayıs Pazar 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağının duyurulduğu hatırlatıldı.
Meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının pazar günü yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, bu kapsamdaki yurttaşların sokağa çıkma saatlerinin değiştirildiği bildirilen açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Video Haberler
- Akit TV’de akılalmaz sözler
- İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
- Sevdikleriyle kucaklaşmak için böyle çözüm buldu
- Başkanın koronavirüs sevinci: Takım elbiseyle atladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle AKP'li Külünk'e tepki
- İşte yerli koronavirüs ilacının üretildiği fabrika
- Berbere 'Koronavirüs' cezası! Kendini böyle savundu
- Rusya'da karantinada sıra dışı nikah!
- Gençler sokağa çıktı: Yürümeyi unutmuştuk
- Afrika'dan geliyor! 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı