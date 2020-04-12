İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecektir.
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanması kararlaştırılan 2 günlük sokağa çıkma yasağı daha önce açıklandığı üzere bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir.
Bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.
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