İçişleri'nden sokak hayvanları için genelge
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge daha gönderdi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge gönderdi. Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarınını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi. Vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşın da bu konudaki hassasiyeti artırılacak.
Bakanlık, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesini istedi.
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