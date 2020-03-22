İcra ve iflas takipleri durduruldu.

22 Mart 2020 Pazar, 01:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnamey göre, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında 30 Nisan tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri ile bu takiplere ilişkin sürelerin durdurulmasına karar verildi.







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