İdlib - George Soros: Avrupa, Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durmalı

05 Mart 2020 Perşembe, 11:07

Macaristan asıllı Amerikalı milyarder spekülatör George Soros, Financial Times için kaleme aldığı yazıda, "Avrupa'nın Rusya lideri Putin'in savaş suçlarına karşı Türkiye'nin yanında durması gerektiğini" söyledi.

Aynı zamanda Açık Toplum Vakfı'nın başkanı olan Soros, Rusya'nın Eylül 2015'te başlattığı Suriye müdahalesiyle sadece "en sadık Arap müttefiki" diye tanımladığı Beşar Esad'ı ayakta tutmayı değil, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yitirdiği bölgesel ve küresel nüfuzu yeinden ele geçirmeye çalıştığını" söylüyor.

"6 milyon Suriyeli'nin mülteci durumuna düşmesi, Rus liderin Suriye stratejisinin bir yan ürünü değil, amaçlarından biri" olduğunu savunan Soros, "Esad'ın Joseph Stalin'den sonra dünyanın gördüğü en barbar lider olduğunu" iddia ediyor.

'Siviller için askeri gücü sadece Türkiye kullandı'

Rusya'nın sağladığı hava desteğiyle Suriye hükümetinin işlediğini iddia ettiği savaş suçlarını sıralayan Soros daha sonra, "Esad ve Rus müttefikleri tarafından İdlib'de sıkıştırılan sivilleri savunmak için askeri güç kullanan tek ülkenin Türkiye olduğunu" ifade ediyor.

Soros ayrıca, "Moskova'nın oynadığı rolü reddetmesine karşın, Rus uçaklarının bombardımanı sonucu 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini" belirtiyor.

Soros şöyle devam ediyor;

"Ancak Türkiye, doğrudan Rusya'ya saldırmaya cesaret edemedi, çünkü Rus hava gücü Türkiye'ninkinden güçlü, Rusya'nın nükleer silahları var, Türkiye'nin yok. Türkiye bunun yerine askeri İHA'larla Esad güçlerine karşı misillemede bulundu. Putin böylece cinayetten ceza almadan kurtuldu. Bir başka bağlam ve coğrafyada olsa da, 2014'te Rusya'nın stratejik çıkarlarına yönelttiği tehdit konusunda Avrupa'yı uyarmıştım. Rusya, Avrupa'nın Moskova'yla herhangi bir çatışmadan kaçınacağını bilerek Ukrayna'yı işgal etti. İdlib'de olanlar da benzer bir şablonu izliyor. Avrupa, karşı çıkması gerekirken, Suriye politikasında Rusya'yla çatışmaktan k açınıyor. Rusya'nın yarattığı mülteci krizine odaklanarak, hastalığın sebebine değil, belirtilerine odaklanıyorlar."

'TÜRKİYE BİR MİLYON MÜLTECİYİ DAHA SİNDİREMEZ'

Soros, "mülteci akışını engellemekte kararlı olan Avrupa'nın, Türkiye'nin milyonlarca mülteciyi barındırma yükünün büyük kısmını üzerine aldığını kabul etmesi gerektiğini ve zaten 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Esad ve Putin'in sınırlarına doğru ittiği bir milyon kişiyi daha sindiremeyeceğini" söylüyor.

GEORGE SOROS YAZISINA ŞU SATIRLARLA SON VERİYOR;

"Avrupa, Türkiye'nin kendi halkına nasıl davranabileceğini de unutmamalı. Kürtlere karşı pervasız güç kullanımlarına tanık olduk. Ama en asından Suriye konusunda, Türkiye Avrupa'nın desteğini hak ediyor. Bu nedenle Avrupa, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le İdlib'de Suriyeli mülteciler için bir 'güvenli bölge' içeren bir ateşkes anlaşmasına varmaktaki müzakere pozisyonunu desteklemeli. Umarım bu aynı zamanda Putin'in savaş suçlarını Avrupa'daki diyaloğun da merkezine oturtur."



