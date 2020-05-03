İGDAŞ’tan doğal gaz faturalarına ilişkin açıklama

03 Mayıs 2020 Pazar, 20:52

İGDAŞ tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Doğal gaz tüketim miktarı ve karşılığı bedelin fatura düzenlenmek suretiyle abonelerimize bildirimi yasal zorunluluktur. Bu çerçevede EPDK’nın geçmiş iki yılın ortalaması alınarak kıyasen fatura düzenlemesi şeklindeki uygulaması, karantina ilanı gibi belli şartlara bağlanmıştır. İstanbul’da söz konusu şartları gerektiren bir durum meydana gelmemiştir. Dolayısıyla, EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır. Doğal gaz fatura bedelleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir. Burada kurumumuz dahil hiçbir dağıtıcı firmanın herhangi bir inisiyatifi, mevzuat gereği söz konusu değildir. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Evde Kal uygulaması doğal gaz tüketimini bu dönemde günlük bazda artırmıştır.''