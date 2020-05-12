İhaleye giren olmayınca Atatürk Havalimanı binaları sigortalanamadı

12 Mayıs 2020 Salı, 14:31

Bina 2019 yılı için 1 milyar 165 milyon 61’ye sigortalanmıştı. Binaların sigortalanması için ilk ihale 16 Ocak’ta yapıldı ancak katılım olmayınca iptal edildi. Bir sonraki ihale ise 21 Ocak’ta gerçekleşti. DHMİ birinci ihaleye katılan olmadığı için ikinci ihaleyle birleştirme kararı aldı. Pandemi hastanesinin iki pist üzerinde inşaatı ise devam ediyor. Tek pistin kullanıma devam edildiği Atatürk Havalimanı ihale yapılamadığı için olası kazalara karşı sigortasız kaldı.

İHALE SÜRECİ KATILIM OLMAYINCA İPTAL EDİLDİ

DHMİ, Atatürk Havalimanı’nda bulunan "Binalar, Elektrojen Grupları ve Depo Muhteviyatı Malzemelerin Sigortası" için 6 Ocak’ta ihale açtı. 16 Ocak’ta yapılan ihaleye geçerli teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle 4 Şubat’ta iptal edildi.

DHMİ, 25 Aralık 2019’da "İstanbul Atatürk Havalimanı Bina Sigortası" ihalesi için onay aldı. İhale 21 Ocak’ta DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı binasında yapıldı. İhaleye teklif veren çıkmadığı için tek çatı altında toplanması kararı alındı.

Kurum, "16.01.2020 Perşembe günü yapılan aynı mahiyetteki 22 aylık 2019/654167 ihale kayıt numaralı Binalar, Elektrojen Grupları ve Depo Muhteviyatı Malzemelerin Sigorta ihalesinin geçerli teklif çıkmaması sebebiyle 04.02.2020 tarihinde iptal edilmesi neticesinde işin aynı özellikte, aynı riskleri taşıması sebebiyle söz konusu ihalelerin birleştirilerek ihale edilmesinin bütünlük sağlayacağı ve daha avantajlı teklifler verileceği değerlendirildiğinden ihale iptal edilmiştir" açıklaması ise ihaleyi erteledi. Ancak daha sonra herhangi bir sigorta ihalesi açılmadı.

2019 YILINDA SİGORTASI 1 MİLYAR 165 MİLYON TL TUTTU

Atatürk Havalimanı’na ait binalar geçtiğimiz yıl da sigortalanmıştı. İhaleyi alan şirket aynı zamanda tek teklif veren şirketti. Binalar 1 milyar 165 milyon TL’ye sigortalanmıştı. 10 binayı kapsayan sigorta için DHMİ ihale dosyasında bedel belirledi. AHL Dış Hatlar Terminali için 463 milyon 524 bin, C Terminali içinse 27 milyon 486 bin 973 TL sigorta bedeli çıkarıldı. 10 binanın toplam sigorta bedeli ise bu yıl için 1 milyar 214 milyon 882 bin TL idi.

UÇAKLAR TERS RÜZGAR KARŞISINDA SAVUNMASIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı’nda hastane yapılacağı gerekçesi ile kırılan pistlerinin rüzgar yönüne göre çoğunlukla kullanılan pistler olduğunu vurgulayarak, uçuş güvenliği konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na kritik sorular yöneltmişti.

Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi veren İlgezdi, Atatürk Havalimanı'nın kullanıma açık tek pistinin rüzgarlar karşısında savunmasız olduğunu öne sürerek,“Ters rüzgar halinde kargo uçakları İstanbul Havalimanına mı yönlendirilecek?” sorusuna yanıt istedi.

PİSTLERİN KIRILMASININ MANTIKLI GEREKÇESİ YOK

Havalimanının otelinin ve artık kullanılmayan terminal binalarının hastanelere uygun olduğun olmasına rağmen, bunların yerine kullanıma açık pistlerin kırılmasını eleştiren İlgezdi, bu durumun hiçbir mantıklı gerekçesi bulunmadığını belirtti.

İlgezdi, Bakan Karaismailoğlu’ndan şu soruların yanıtını istedi:

-Kırılan pistlere en son hangi tarihte hangi uçuş gerçekleşmiştir?

-Ters rüzgar esmesi durumunda uçakları İstanbul Havalimanı'na mı yönlendirmeyi düşünmektesiniz?

-İstanbul Havalimanı tam kapasite ile çalışmaya başladığı tarihten itibaren kırılan pistlere kaç uçak inmiştir, kaç uçak havalanmıştır?

-2018 yılının tamamında kırılan ve kırılmayan pistlere kaç uçak inmiştir, kaç uçak havalanmıştır?

-Pistleri kırarak yapılan hastane inşaatının kullanımda olan pistin başladığı yere yapılması uçuk güvenliği açısından tehlikeli değil midir?