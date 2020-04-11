İki çocukla pikniğe 789 TL ceza
Yasak olduğu halde dün iki küçük çocuğunu alarak Avcılar’daki sahile giderek piknik yapan yurttaşa 789 TL para cezası kesildi.
Avcılar sahilinin de diğer sahil boyunda olduğu gibi yürüyüş, piknik ve spor amaçlı olarak kapatılması ardından hemen yanındaki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı’na gelenler gün boyu polis tarafından aralıklarla uyarılarak evlerine gitmeleri çağrısı yapıldı. Ancak güneşli havayı görünce Yusuf Demir eşi ve bir yakını ile piknik yapmaya karar verdi.
ASAYİŞ EKİBİ FARK ETTİ
Yere serdikleri örtünün üzerine oturup yanlarında getirdikleri çay ve yiyeceklerle piknik yapmaya başladı. Bu sırada denetim yapan Avcılar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekibi, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine aykırı olarak küçük yaştaki iki çocuğun da buraya getirildiğini belirledi.
MAZERETİ CEZAYA ENGEL OLMADI
Yusuf Demir, yanına gelen polislere, çocukların sadece markete gitmelerinin yasak olduğunu öne sürdü. Görevli polisler, bu kararın 1 hafta önce alındığını, bütün televizyon ve haber kanallarında duyurulduğunu belirterek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca tutanak tuttu. Polisler, yasağı bilmemenin yasalar önünde mazeret kabul edilmediğini Demir’in istediği takdirde daha sonra buna itiraz edebileceğini söyledi.
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