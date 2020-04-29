İKSV’den Caz Günü’ne özel etkinlikler

29 Nisan 2020 Çarşamba, 10:56

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, Uluslararası Caz Günü kutlamaları kapsamında, cazla dolu iki özel etkinliği caz severlerle buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından insanları caz müziğini kutlamak ve bu müziğin kökenleri hakkında bilgilendirmek amacıyla UNESCO tarafından 2011 yılında ilan edilen Uluslararası Caz Günü’nde “Türkiye’de Caz” belgeseli İKSV’nin Youtube kanalında tüm izleyicilerinin erişimine açılırken, Türkçe Vikipedi’deki Türkiye’den caz müzisyenlerine ait sayfaları artırmak için bir de Vikimaraton düzenleniyor.

CAZ GÜNÜ’NE ÖZEL VİKİMARATON

Türkçe Vikipedi’deki Türkiye’den caz müzisyenlerine ait sayfaları artırmak ve geliştirmek için planlanan bu çevrimiçi etkinlik 30 Nisan Perşembe günü 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımcılar, önce Vikipedi Türkiye editörlerinin vereceği eğitimle Vikipedi sayfaları oluşturmanın püf noktalarını öğrenecek. İKSV arşivinden seçilen fotoğraflar da müzisyenlerin sayfalarına eklenmek üzere katılımcılarla paylaşılacak.



Etkinlik akışı ve katılım detaylarına caz.iksv.org internet sitesinden ulaşabilirsiniz: https://caz.iksv.org/tr/haber/festivalden-uluslararasi-caz-gunu-ne-ozel-vikimaraton





‘TÜRKİYE’DE CAZ’ BELGESELİ

İKSV, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü kutlamaları kapsamında, “Türkiye’de Caz” belgeselini İKSV’nin Youtube kanalında 2 ay boyunca tüm izleyicilerinin erişimine açıyor.



Batu Akyol’un yönetmenliğini yaptığı, ilk gösterimi 20. İstanbul Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen ve İKSV arşivinden kayıtların da yer aldığı “Türkiye’de Caz” belgeseli, caz müziğinin ve müzisyenlerinin Türkiye’deki durumunu, gelişim evrelerini ve etkileşimlerini Türkiye’nin tarihiyle paralel olarak inceliyor, çarpıcı söyleşileri ve arşiv görüntüleri ile bu alanda eşsiz bir örnek oluşturuyor.



