İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

22 Mart 2020 Pazar, 09:10

Başkanlığın twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covıd-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 303 bini geçtiği, 12 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 94 bin 600'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.