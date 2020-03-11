İmamoğlu, Berkin Elvan'ı unutmadı

11 Mart 2020 Çarşamba, 11:04

Gezi Direnişi’nde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Berkin'i andı. İmamoğlu, Berkin'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımında "Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... #BerkinElvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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