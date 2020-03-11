İmamoğlu, Berkin Elvan'ı unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Berkin Elvanı andı. Berkin'in fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, "Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... Berkin Elvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2020 Çarşamba, 11:04

Gezi Direnişi’nde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. 

İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Berkin'i andı. İmamoğlu, Berkin'in fotoğrafının yer aldığı paylaşımında  "Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... #BerkinElvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

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