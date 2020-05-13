İmece büyüyor

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, “Dün gençliğe olan inancımı, toprağa, üreticiye olan sevgi bağımı bir kez daha tazeledim. Güneş daha doğarken yüzlerce genç bayrama gider gibi Kültürpark’ta toplandı. Gençliğin neşesini, enerjisini Kemalpaşa’daki kiraz bahçelerine taşıdılar. Kirazın dalında kalmaması için gönüllülerle hasadı başlattık. Aynı uygulamayı erikte, çilekte, şeftalide de yapacağız. Su borcunu ödeyemeyenler için askıda fatura uygulamasına başvuruları almaya başladık. Bizizmir.com birkaç gün içinde destek olmak isteyenler için de aktif hale gelecek” dedi.



ÇİFTÇİDEN ALIP VATANDAŞA DAĞITTI



Aydın Büyükşehir Belediyesi çilek üreticisinin elinde kalan ürünlerini alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çiftçimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Hem çiftçimiz kazansın hem de vatandaşımız sağlıklı gıdaya ulaşabilsin istiyoruz” dedi. Ürünlerini pazarlamak konusunda bu yıl büyük sorunlar yaşadıklarını belirten çilek üreticileri, “Bu alım desteği bizlere ilaç gibi geldi” diyerek Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

