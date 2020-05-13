İngiltere ekonomisi koronavirüsle resesyona girdi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:31

İngiltere ekonomisi ülkenin karantina kısıtlamalarını uygulamaya başlaması ile mart ayında neredeyse yüzde 6 daraldı. Bu daralma, tüm nisan ayı boyunca devam eden ve bir şekilde gelecek aylarda da devam edecek olan kısıtlamaların sonuçlarının yalnızca küçük bir kısmıydı.

Koronavirüs pandemisine yönelik alınan önlemler halihazırda durgun olan İngiltere ekonomisine iyice yük bindirdi. İngiltere Merkez Bankası sarsıcı bir öngörüde bulunarak bu çeyrekte ekonominin yüzde 25 daralmasını beklendiğini bildirdi.

BloombergHT'de yer alan habere göre, yaklaşık yüzde 6 seviyesinde gerçekleşen daralma hükümetin ekonomiyi yeniden açmak için küçük adımlar atarken karşılaştığı devasa zorlukların da altını çiziyor. Bu süreçte Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek için yüksek olasılıkla daha fazla teşvik adımı atması bekleniyor.

İngiltere'de koronavirüs pandemisi kaynaklı karantina 23 Mart'ta başlamış, birinci çeyreğin yalnızca bir haftası kısıtlamalarından etkilenmişti. Yine de bu durum üç aylık bir dilimde yüzde 2 daralma kaydedilmesi için yeterli oldu.