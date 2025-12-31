Emekli aylıklarında yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren maaşlardan kesinti yapılacak!

Aralık ayının ilk haftasında TBMM’de kabul edilen ve 19 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile emeklileri ilgilendiren yeni bir uygulama yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 25’inci maddesi kapsamında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 24” eklendi.

Yapılan düzenleme ile birlikte, SGK’den emekli aylığı alanlar ile geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri bulunan kişilerin, kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim ve genel sağlık sigortası (GSS) borçlarının maaşlardan kesinti yoluyla tahsil edilmesi öngörülüyor.

KESİNTİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Emekli olduktan sonra prim borcu olduğu tespit edilen kişilerin aylıklarından, ocak ayı itibarıyla kesinti yapılmaya başlanacak. Yapılacak kesintinin emekli aylığının yüzde 25’ini aşmaması esas alınacak.

HANGİ EMEKLİLER DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

Uygulama özellikle SSK ve Emekli Sandığı kapsamında emekli olanları ilgilendiriyor. Bu gruptaki sigortalıların emeklilik başvurusu sırasında geçmişe dönük prim borçları detaylı biçimde sorgulanmadan maaş bağlanabilmesi, bazı borçların yıllar sonra ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

BAĞ-KUR kapsamında emekli olanlar açısından ise farklı bir tablo bulunuyor. BAĞ-KUR’luların emekli aylığı alabilmesi için tüm prim ve GSS borçlarını tamamen ödemiş olması şartı aranıyor. Bu nedenle BAĞ-KUR emeklilerinin yeni kesinti uygulamasından etkilenmeyeceği belirtiliyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, geçmişte işten ayrıldığı dönemde GSS borcu oluşan ve daha sonra yeniden çalışarak emekli olan çok sayıda kişinin borcu, emeklilik sonrasında tespit ediliyor.

PRİM BORCU SONRADAN TESPİT EDİLEN EMEKLİ SAYISI ARTIYOR

SGK verilerine göre, prim borcu olduğu emekli olduktan sonra belirlenen emekli sayısı 1,3 milyona ulaşmış durumda. Bu emeklilere ait toplam prim borcunun ise 2025 yılı itibarıyla 2,9 milyar lira seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor. Yeni düzenleme ile bu borçların önemli bir bölümünün maaş kesintisi yoluyla tahsil edilmesi hedefleniyor.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA DÜZENLEMEYE DAHİL

Yeni uygulama yalnızca emekli aylıklarıyla sınırlı tutulmadı. Dul ve yetim aylığı alanlar da düzenleme kapsamına alındı. Vefat eden sigortalının geçmiş dönemlere ait prim borcunun sonradan tespit edilmesi halinde, hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarından da yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.

Düzenleme, özellikle sabit gelirli emekliler açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir süreci beraberinde getirirken, uzmanlar emeklilerin e-Devlet ve SGK kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.