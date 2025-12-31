Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cem Küçük'ten, ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'e sert sözler: 'Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim'

Cem Küçük'ten, ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'e sert sözler: 'Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim'

31.12.2025 10:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cem Küçük'ten, ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'e sert sözler: 'Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim'

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan iş insanı Erden Timur hakkındaki yorumlar nedeniyle TGRT'yi ve iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ü eleştiren ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'e, Küçük'ten sert bir tepki geldi. Küçük "Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim" dedi.

Günlerdir bahis, uyuşturucu, şike gibi soruşturmalarla yeni operasyonların yapıldığı, ünlü kişilerin gözaltına alındığı ve tutuklandığı gündem içinde son olarak iş insanı Erden Timur tutuklandı.

ULTRASLAN'DAN CEM KÜÇÜK'E TEPKİ GELMİŞTİ

NEF Holding’in sahibi ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur’un kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan tarafından yapılan açıklamada, “Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadelerine yer verilmişti.

CEM KÜÇÜK'TEN, ŞİRİN'E SERT YANIT

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, dün TGRT Haber’deki programında ultrAslan lideri Sebahattin Şirin için, “Sen eğer delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için de bir şey söyle de görelim” ifadelerini kullandı.

"GÖRELİM NE KADAR DELİKANLISIN!"

Dünkü programında ultrAslan’ın açıklamasına sert tepki gösteren ve “ultrAslan’ın başındaki kişiye sesleniyorum” diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Sen delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ‘atar’ yaparsın. Hadi ona da bir şeyler yaz bakalım, görelim ne kadar delikanlısın!”

İlgili Konular: #CEM Küçük #TGRT haber #ultrAslan