Cem Küçük'ten, ultrAslan lideri Sebahattin Şirin'e sert sözler: 'Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim'

Günlerdir bahis, uyuşturucu, şike gibi soruşturmalarla yeni operasyonların yapıldığı, ünlü kişilerin gözaltına alındığı ve tutuklandığı gündem içinde son olarak iş insanı Erden Timur tutuklandı.

ULTRASLAN'DAN CEM KÜÇÜK'E TEPKİ GELMİŞTİ

NEF Holding’in sahibi ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur’un kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan tarafından yapılan açıklamada, “Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler” ifadelerine yer verilmişti.

CEM KÜÇÜK'TEN, ŞİRİN'E SERT YANIT

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, dün TGRT Haber’deki programında ultrAslan lideri Sebahattin Şirin için, “Sen eğer delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için de bir şey söyle de görelim” ifadelerini kullandı.

"GÖRELİM NE KADAR DELİKANLISIN!"

Dünkü programında ultrAslan’ın açıklamasına sert tepki gösteren ve “ultrAslan’ın başındaki kişiye sesleniyorum” diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“Sen delikanlıysan ki değilsin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da ‘atar’ yaparsın. Hadi ona da bir şeyler yaz bakalım, görelim ne kadar delikanlısın!”