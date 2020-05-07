İngiltere İstatistik Ofisi: Etnik gruplar risk altında
İngiltere İstatistik Ofisi, koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı... Yapılan açıklamada, Afro-Amerikan vatandaşların Kovid-19'dan ölme oranlarının beyaz nüfusa oranla 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, koronavirüs ile ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, bazı etnik grupların Kovid-19 tehdidi altına daha fazla girdiği belirtildi.
Açıklamada Hindistan, Pakistan ve Bangladeş asıllılar ile birlikte Afro-Amerikalıların, beyaz nüfusa göre çok daha fazla risk altında olduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Yetişkin erkek Afro-Amerikalıların Kovid-19’dan ölme riski beyaz ırka göre 4.2 kat, Afro-Amerikalı kadınların ölme riski ise 4.3 kat daha fazla” ifadesi kullanıldı.
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