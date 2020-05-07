İngiltere İstatistik Ofisi: Etnik gruplar risk altında

07 Mayıs 2020 Perşembe, 15:41

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, koronavirüs ile ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, bazı etnik grupların Kovid-19 tehdidi altına daha fazla girdiği belirtildi.

Açıklamada Hindistan, Pakistan ve Bangladeş asıllılar ile birlikte Afro-Amerikalıların, beyaz nüfusa göre çok daha fazla risk altında olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Yetişkin erkek Afro-Amerikalıların Kovid-19’dan ölme riski beyaz ırka göre 4.2 kat, Afro-Amerikalı kadınların ölme riski ise 4.3 kat daha fazla” ifadesi kullanıldı.