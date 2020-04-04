İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Keir Starmer oldu

04 Nisan 2020 Cumartesi, 13:11

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İngiltere'deki ana muhalefet partisinin yeni lideri Keir Starmer oldu.

Ülkede 12 Aralık'taki genel seçimde partisinin tarihi yenilgi alan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, tüm sorumluluğu kabul etmiş ve liderlikten çekileceğini açıklamıştı.

İşçi Partisi bugün, parti üyelerince oylamayla belirlenen yeni parti genel başkanını ve genel başkan yardımcısını açıkladı.

"Sir" ünvanı bulunan Keir Starmer parti liderliğine seçildi.

Parti genel başkan yardımcısı da Angela Rayner oldu.

İşçi Partisi üyeleri yeni liderleri için Şubat ayından beri posta ve e-posta yoluyla oy kullanıyordu. Oy verme işlemi Perşembe günü son buldu.

Oy verenler arasında son seçimlerin ardından partiye katılan yeni 114.000 üye de bulunuyor.

İnsan hakları alanında çalışan bir avukat olan Keir Starmer, 1962 yılında başkent Londra'da doğdu.

İşçi Partisi'nin ilk milletvekili Keir Hardie'den ismini alan Starmer, avukat Victoria Alexander ile 2007 yılında evlendi. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.