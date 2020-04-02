İnşaat işçisi nasıl korunacak? “Evde kal demekle olmuyor”

02 Nisan 2020 Perşembe, 17:33

Bursa’da yapımı devem eden Orhangazi TOKİ Şantiyesi’nde çalışan yaklaşık 300 işçi aynı lavabo ve banyoyu kullanıp, aynı yemekhanede iç içe yemek yiyor. Koğuşlarda ise 10 kişilik gruplar halinde uyuyan işçiler şantiyede hiçbir önlem alınmadığını, ücretli izin talep ettiklerini aktardı. İşçilerin görüntülerini twitter hesabından paylaşan HDP Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu, “Bugün hayatı üreten onlar. Hayatı devam ettiren bütün işçilerin evde kalmaları için ücretli izin gerekyor. Evde kal demekle olmuyor. Onların geçimlerinin sağlanması gerekiyor. Bu devletin bunu yapamaması üzüntü verici. Bizde onları seslerini duyuruyoruz” dedi.

İnşaat işçisisinin yoksul olması nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını belirten Kerestecioğlu, “Bu süreçte kim canını ortaya koymak ister. Çünkü bu şartlarda çalışmak bütün Türkiye’ye de virüsün yayılmasına neden olacak. İş hukukuna göre yaşam tehlikesi söz konusuysa çalışmama hakkı var. Bunu yapabilmesi için devletin sosyal devlet olması lazım. Bugün servet sahiplerinin de servetini paylaşması lazım. Hepimizin dayanışmayı büyütmesi lazım” dedi.

İnşaat İş Sendikası avuktı Ekin Güneş Saygılı da “İşverinin kanun gereği iş sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi alması zorunlu. Koronavirüs bağlamında bu zorunluluk ortada. İşçilere bazı şantiyelerde kağıtlar imzalatılıyor. ‘Bütün sorumluluğu alıyorum kağıtları’ bunlar. Bu tarz bir şey işverenen sorunluluğun ortaradan kaldırmaz. İşveren ücretli izin vermelidir. Eğer işveren bu önlemleri almıyorsa işçininin çalışmama hakkı var. İşçilere biz bunu kallanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu hakkını kullandığı için işçiler işten çıkartalamaz” diye konuştu.