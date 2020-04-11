“İnsanlar futbolu özledi”
UEFA Başkanı Ceferin’den liglerle ilgili açıklama geldi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbol için umut ışığı yaktı.
UEFA Başkanı Ceferin, "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" dedi.
UEFA Başkanı ön kararın Nisan ayı sonunda alınabileceğine de dikkat çekti.
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