“İnsanlar futbolu özledi”

11 Nisan 2020 Cumartesi, 09:46

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, futbol için umut ışığı yaktı.

UEFA Başkanı Ceferin, "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" dedi.

UEFA Başkanı ön kararın Nisan ayı sonunda alınabileceğine de dikkat çekti.



