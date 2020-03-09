Instagram, Birce Akalay'ın 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' paylaşımına sansür uyguladı

09 Mart 2020 Pazartesi, 12:14

Oyuncu Birce Akalay'ın 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa sansür geldi.

Paylaşımı kaldırılan Akalay duruma "Teşekkürler Instagram" satırları ve alkış emojileri ile tepki gösterdi.

Akalay’ın paylaşımının ‘çıplaklık ve cinsellik kuralları’ gereği kaldırılmasına anlam veremeyen ve tepki gösteren isimler arasına oyuncunun ünlü arkadaşları ve diğer kullancılar da katıldı.

PAYLAŞIMI TEKRAR YAPTI

Oyuncu, Instagram tarafından paylaşımının kaldırılmasına duyduğu rahatsızlığı aynı paylaşımı yineleyerek gösterdi.

Akalay, yinelediği paylaşımının altına Instagram’a bir not olarak şunları yazdı:

“Bu paylaşım cinsel bir içerik taşımıyor! Sadece bir daire oluşturarak yüzen ve kahkaha atan 12 güzel kadın var. Kahkaha atıyorlar çünkü onlar birlikte olmaktan mutlu tamam mı Instagram?”



