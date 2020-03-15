İptal edilmeyen yarışmayı G. Koreli piyanist kazandı

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

Elemeleri bir haftadır izleyicilere açık olarak devam eden 4. İstanbul Orchestra’Sion - Uluslararası Piyano Yarışması, önceki akşam yapılan final ile birincisini buldu. Yarışmanın heyecanı sadece kimin birinci olacağı değil, yarışmanın korona yüzünden iptal edilip edilmeyeceği üzerine oldu. Nitekim, cumartesi gecesi yapılması planlanmış olan gala gecesi ve ödül töreni, İBB’nin salonlarını kapaması yüzünden iptal edildi; ödül töreni cuma akşamki final yarışmasının ardından NDS’nin konser salonunda çok kısıtlı bir izleyici önünde yapıldı. Finale kalan üç yarışmacı piyanistten Güney Koreli Kisuk Kwon birinci olurken Fransız Aude-Liesse Michel ikinci, Romen George Todica ise üçüncü oldu. Aude - Liesse Michel aynı zamanda Gençlik Müzik Ödülü’nü kazanırken üçüncü olan George Todica da bu yarışma için Ali Darmar’a özel olarak sipariş edilen besteyi çaldı. Birinci ve ikinci olan yarışmacılar ise ödüllerini aldıktan sonra kendi seçtikleri birer parça ile izleyicilere mini bir konser verdi.

YAYIN OLMADI

Final yarışmasında Vahan Mardirossian (Jüri Başkanı), Toros Can, Jean-Yves Clement, Olivier Moulin, Ratimir Martinovic, Gülsin Onay ve Pierre Reach’dan oluşan jüri, piyanistlerin çaldığı parçaları dinledi. Daha sonra verilen iki saatlik arada birinci ve ikinciyi belirledi. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, NDS Fransız Lisesi ve Yarışma Başkanı Yann de Lansalut, Ankara ve İstanbul Fransız Kültür Merkezleri müdürleri ve küçük bir davetli grubun katıldığı törenle yarışma sonuçlarının açıklanması hayli heyecanlıydı. Nasıl olmasın ki bir yanda iptaller yüzünden iki törenin birleştirilmesi, bir yandan TRT’nin canlı yayımlayacakken saat ve gün değişince bant kayıt yapmak zorunda kalması ve bunun getirdiği teknik kısıtlamalar, organizatörlerin iki ayağını bir pabuca soktu.

UÇAK HEYECANI

Hele son dakikada Avrupa’ya yönelik uçuşların cumartesi sabahından itibaren 14 gün süreyle durdurulacak olması, yarışmacı ve Avrupa’dan gelmiş jüri üyelerini telaşlandırdı. Büyük bir çabayla hepsine sabaha karşı yeni uçuşlar bulundu ve zorunlu İstanbul tatili fırsatını kaçırmış oldular!

Romen piyanistin üçüncü olarak açıklanmasının ardından NDS’li öğrencilerden oluşan Gençlik Jürisi’nin birincisi ve yarışmanın İkincisi Fransız piyanist Aude - Liesse Michel’e ödülünü Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi “Ben de piyano çalan biri olarak kendi vatandaşıma bu ödülü vermekten çok mutluyum” değerlendirmesiyle verirken Jüri Başkanı Vahan Mardirossian birinciyi açıklamak üzere sahneye geldiğinde geriye zaten bir tek Güney Koreli yarışmacı kalmış olduğu için “Çok heyecanlı, acaba kazanan kim?” ironisiyle espri yaparak çağırdı, halen Almanya’da eğitimine devam eden Kisuk Kwon’u. Ve uzun geçen bir günün sonunda kadehler gençlerin başarısına kalktı!

İLK VE TEK YARIŞMA

Bu yarışmanın şöyle bir önemi var: Dört yıl önce bir dünya markası olmasını istediğimiz ve bunu hak eden İstanbul’un uluslararası bir piyano yarışması yoktu. Eğitimin sadece bilim değil, kültür ve sanat dallarında da olmasını hedefleyen NDS’nin yenilikçi müdürü Yann de Lansalut, edebiyat ödüllerini başlattığı gibi piyano yarışmasını da başlattı. 4. yarışmaya değişik ülkelerden 80 aday başvurdu, 40 adayın yarışması kabul edildi. Bu adaylar canlı olarak piyano çaldı. Çeyrek final, yarıfinal ve final yapıldı. Finale kalan üç aday, seçtikleri eserleri Orchestra’Sion’un eşliğinde çaldı ve birinci belli oldu. Üçü de hak ediyordu, ama jüri birini daha çok beğenmek zorundaydı. Eminim ki bu gençler geleceğin çok önemli piyano virtüözleri olacak ve anılarında İstanbul’da katıldıkları yarışma ve Korona günleri heyecanı kalacak.