Irak’ta yasak havada kaldı

22 Mart 2020 Pazar, 11:49

Irak’ta yeni tip koronavirüs tehdidi nedeniyle alınan kısmi sokağa çıkma yasağına karşı dün sokaklar yine doluydu. Başkent Bağdat’ta binlerce Şii, İmam El Kazım’ı anma törenleri için türbeye akın etti. Ancak kimi bölge sakini geçen yıllara göre bu kez yurtdışından Şii hacıların gelemediğine işaret ederek katılımın daha az olduğunu söyledi. Irak’ta önceki gün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye yükseldiği belirtilmişti. Vaka sayısının ise 208 olduğu duyurulmuştu.

‘CEZA UYGULANACAK’

Irak’ta geçici Başbakan Adil Abdulmehdi’nin de dün güvenlik güçlerine, salgınla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayarak farklı illerden başkent Bağdat’a gelmeye çalışanlara engel olmaları talimatı verdiği gündeme yansıdı. Abdulmehdi, “Sokağa çıkma yasağı süresince kutsal şehirleri ve mekanları ziyaret etmek yasaklanmıştır. Bu durum sağlık kurallarına aykırıdır. Aynı şekilde her ne sebeple olursa olsun toplanmak ve gösteri düzenlemek de yasaktır” dedi. Aksi davranışlarda bulunan kişilere güvenlik güçlerinin müdahalede bulunacağı, para cezası ve araçlarının bağlanması gibi yaptırımlar uygulanacağı da kaydedildi.

Ülkede salgına karşı önlemler çerçevesinde Bağdat’ta 17-23 Mart tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilmişti.

Öte yandan dün Anbar bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin öldüğü bildirildi. Saldırının IŞİD bağlantılı olabileceğine işaret edildi.