Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi ile Marnas Hotel müdürü tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada savcılık, iki şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Tutuklamaya sevk yazısında, Marnas Hotel Müdürü Cengiz Fison’un, şüpheliler Bilgehan Yağcı ve İbrahim Amediarasındaki “rüşvet” suçuna aracılık ettiği ileri sürüldü.

Savcılık, Fison’un aracılığıyla Köşkeroğlu Baklavaları’nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu’nun üzerine atılı “rüşvet verme” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirtti. Bu gerekçeyle Cengiz Fison ve Süleyman Köşkeroğlu, “rüşvet verme” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aynı dosya kapsamında şüpheli Mehmet Kaan Yürür hakkında ise savcılık, tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Süleyman Köşkeroğlu ve Cengiz Fison’un tutuklanmasına, Mehmet Kaan Yürür’ün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.