Yüksek Hızlı tren yolcu garantisi 9 yılda 2 kez tuttu: 'Bu bir soygun düzeneği'

Yap-işlet-devret olarak yapımı gerçekleştirilen ve 29 Ekim 2016'da hizmete alınan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nda verilen yolcu garantileri geçtiğimiz 9 yılda sadece ilk 2 yıl karşılanabildi. 9 yıl için toplamda verilen yolcu garantisi 56 milyon olurken, toplam yolcu sayısı 19 milyon 800 bin bandında kaldı. Aradaki fark 36 milyon yolcu olurken ulaşılamayan bu hedef yüzünden devletin kasasından 99 milyon 536 bin dolar çıktı.

BİR YILDA 17 MİLYON DOLAR

2016-2017 ve 2017-2018 yılları arasında garanti edilen yolcu sayısı olan 2 milyon kişi hedefine ulaşılırken, garanti edilen yolcu sayısı 2018-2019, 2019-2020 yıllarında 5 milyon kişiye, 2020-2021, 2021-2022 ile 2022-2023 yılları arasında 8 milyon kişiye, 2024-2025 döneminde ise 10 milyon kişiye çıkarıldı. Garanti edilen yolcu sayısındaki uçuk artışa karşın Ankara YHT Garı’nı kullanan yolcu sayısının yılda en fazla 3 milyona çıkması ve bazı yıllar 849 bine gerilemesiyle aradaki makas açıldı. Yalnızca 2024-2025 döneminde garanti edilen kişi yolcu sayısı ise garı kullanan yolcu sayısı arasındaki fark 7 milyon 11 bin 994 kişi olurken bu dönemde ödenen miktar 17 milyon 700 bin dolar oldu.

‘HARAÇ ÖDEMEYE ZORLANIYORUZ’

"Ulaşım alanında yap-işlet-devret olarak hizmete alınan bu projelerde, adeta 'Kasa her zaman kazanır' formülü uygulanıyor ve garantiler karşılansa da karşılanmasa da hep firmalar kazançlı çıkıyor” diyen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Garanti edilen şey kaliteli ve ucuz hizmet değil, firmaların elde edeceği kar. 85 milyon olarak, iktidara yakın inşaat şirketlerine haraç ödemeye zorlanıyoruz; haracın aksatmadan ödenmesine de 'garanti' deniyor” ifadelerini kullandı.

‘HATA DEĞİL TERCİH’

Verilen garantiler için hangi fizibilite çalışmalarının yapıldığının, bu çalışmalarda hangi ölçülerin kullanıldığının belirsiz olduğunun altını çizen Kara, “Söz gelimi Zafer Havalimanı'nda verilen yolcu garantisi ve gelen yolcu sayısı arasındaki fark yüzde 97'ye ulaştı. Bu fark Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 80, Ankara YHT Garında ise 9 yılın sonunda yüzde 64'tür. Bu büyüklükte projelerde bu kadar büyük hatalar yapılması mümkün değil” tespitinde bulundu. Şehir merkezinde bulunan Ankara YHT Garı’nı her yıl kullanan yolcu sayısının belli olduğunu vurgulayan Kara, sözlerine şöyle devam etti: “Karşımızda hata olamayacak kadar iyi yapılmış bir hesaplama var. AKP bu hesapla, şirketlerin cebini doldurmayı güvence altına almış oluyor. Yap-işlet-devret, bir soygun düzeneğidir; AKP iktidarda kaldığı sürece de çalışmaya devam edecektir.”