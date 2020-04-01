İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36’ya yükseldi

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:48

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 987 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 47 bin 593’e çıktığını duyurdu.

Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 15bin 473 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 871 kişi olarak bildirildi.



