İş Bankası’ndaki hisselerin devri hukuki olarak yapılamaz

15 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, “Böyle bir yanlış, şimdiye kadar iki defa yapıldı. İkisinde de hukuk yoluyla düzeltildi. Bugünkü iktidar belli ki bundan birkaç fayda bekliyor. Biri, İş Bankası’nın bugünkü devlet yönetimindeki bankalar gibi idare edilmesini sağlamak. Yani, Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi... İkincisi, iktidarın gerekli gördüğü yatırımların gerekli gördüğü kişiler eliyle yapılması için yeni bir kaynak oluşturmak. Bir üçüncüsü ise Atatürk dönemi ile uğraşma tutkusuna yeni bir alan daha açmak. Bunun Türkiye’ye yönelik uluslararası alanda yansımaları farklı olur” dedi.

‘MİRAS KORUNACAK’

Eski CHP İstanbul İl Başkanı ve eski İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi Murat Karayalçın da “Atatürk başka mal varlıklarını Hazine’ye devrederken, İş Bankası’ndaki hisselerini Hazine’ye değil de CHP’ye devretti. Üstelik, TDK ve TTK’nin hisselerden alacağı payı eşit bir şekilde kullanmasını öngörerek bunu devretti. CHP buradan herhangi bir gelir elde etmiyor. Atatürk bu iki kurumun geliri için hisselerini CHP’ye bırakarak, ulus inşasının gözetimini de CHP’ye veriyor. Yani, CHP bir anlamda Atatürk’ün bu vasiyetinin manevi bekçiliğini yapıyor” diye konuştu.

İktidarın gündem değiştirmek için hisseleri öne sürdüğünü kaydeden Karayalçın, “Nasıl darbe söylentileri tartıştırılıyor, İYİ Parti-HDP tartışması tetikleniyorsa gündeme yeni bir madde olarak bu konu da eklenmiş oldu. İş Bankası çok özel ve özgün bir kuruluş. Dünya bankacılığında da İş Bankası çok üst sıralarda yer alıyor. CHP ne pahasına olursa olsun Atamızdan yadigâr manevi mirasını sonuna kadar koruyacaktır. AKP tıpkı darbecilerin yaptığı gibi anayasayı yok sayarak el koymaya çalışıyor. Erdoğan bunu hukuki olarak yapamaz. Bunun uluslararası alanda bir yaptırımı olur” ifadelerini kullandı.

‘TULUMBADA SU BİTTİ’

Eski İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek ise Atatürk’ün devrettiği hisselere el konulması halinde mülkiyet hakkına ve vasiyet hakkına ilişkin kabul edilemeyecek sonuçların ortaya çıkacağını vurgulayarak, “Mali yönden çok zor duruma düşen iktidar, İş Bankası ve Şişe Cam gibi iştiraklerini Varlık Fonu’na aktararak nefes almaya çalışacak. İş Bankası’nda etkili olmak için uğraşıyorlar. Atatürk’ün vasiyetinin yok edilmesine ve Atatürk tarafından kurulan bankanın arpalık haline düşmesine tüm Atatürkçülerin ve cumhuriyetçilerin sert tepki göstermesi gerekir” dedi. Muharrem İnce de “Tulumbada su bitince ne yapacaklarını şaşırdılar, gözlerini yine Atatürk’ün mirasına diktiler. CHP’nin İş Bankası hisseleri üzerindeki yönetim hakkını gasp etmek, miras hukukunu, mülkiyet hakkını yok saymaktır” ifadelerini kullandı.