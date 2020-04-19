İş insanları karamsar

19 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG Türkiye’nin tüm sektörlerden yaklaşık 250 kişinin katılımıyla yaptığı Covid-19 Etki Araştırması, iş insanlarının karamsarlığını ortaya koydu.

Buna göre, araştırmaya katılan şirket temsilcilerinin yüzde 80’inden fazlası, bu yıl Türkiye ekonomisinde yüzde 3’ten fazla daralma bekliyor. Yüzde 30’u ise yüzde 6’dan fazla daralma öngörüyor. Salgının Türkiye ekonomisi üzerinde etkisinin ortadan kalkması için en az 12 ay gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 35.

EN ÇOK KOBİ’Yİ VURDU

Araştırmada dikkat çeken diğer bazı sonuçlar şöyle:

- Endüstriyel üretim, tekstil, turizm/ev dışı tüketim, enerji, inşaat ve yiyecek- içecek sektörlerinde toparlanmanın 2020 sonrasına sarkacağı öngörülüyor.

- Enerji, ilaç, endüstriyel üretim ve kimya sektörlerindeki olumsuz etkinin görece daha az hissedildiği belirtildi.

- Covid-19’dan en fazla etkilenen kesim olan KOBİ dünyasındaki oran yüzde 95 olarak telaffuz ediliyor.

- Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü hükümetin açıkladığı paketlerde yer alan vergi ve SGK primi erteleme desteğini yüksek seviyede kullanılabilir ve faydalı buluyor. Yüzde 41’i ise asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğini yüksek seviyede kullanılabilir ve faydalı görüyor. Kredi anapara ve faiz ödemelerini erteleme desteğini kullanılabilir ve faydalı bulanların oranı yüzde 27. Finansmana erişim ve kredi yapılandırma için ise oran yüzde 21’dir.

- Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde sunulan desteklere ek olarak kapsamın genişletilmesi ve şartların iyileştirilmesi geliyor. Sağlanan kredi imkânlarının iyileştirilmesi, vergi alanında uzun dönemli erteleme ve borçların silinmesi, kapsama giren sektörlerin genişletilmesi, sektör özeli kalkınma paketleri, şirketlerin çalışan maliyetlerini azaltıcı ve kapsamı genişletilen istihdam destekleri talepleri öne çıkıyor.