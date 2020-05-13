‘İşçiye cimri davranıldı’

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

İşkur’un yayımladığı “İşsizlik Sigortası Fonu” verilerine göre, nisan ayında bu fonun toplam varlığı 132 milyar liradan 129.5 milyar liraya geriledi.

Covid-19’un yarattığı istihdam depreminin ilk parçasının görüldüğünü belirten Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, bunların henüz ücretsiz izin ve değerlendirmesi süren kısa çalışma ödeneği başvurularını kapsamadığına işaret etti.

Mart ve nisanda 533 bin kişinin İşsizlik Sigortası başvurusunda bulunduğuna dikkat çeken Çelik, şöyle devam etti: “Şubatta 118 bin olan başvuru nisanda 312 bin. Diğer bir ifadeyle işten çıkarma yasaklanana kadar (17 Nisan) en az 533 bin sigortalı işçi işten çıkarılmış. Atı alan Üsküdar’ı geçmiş. Üstelik bu sayıya kayıtdışı çalışanlar ile son üç yılda 600 gün çalışması olmayan sigortalı işçiler dahil değil. Mart ve nisan aylarında işten çıkarılan işçi sayısının en az 1 milyon olduğunu düşünmek lazım.”

EN AZ ‘ASGARİ’ OLMALI

Halen kısa çalışma ödeneği için başvurusu yapılan 3.5 milyon işçiden 2.6 milyonuna ödeme yapıldığını, 1168 TL’lik ücretsiz izin ödeneğinin ise henüz başlamadığını dile getiren Çelik, “Sadece işsizlik ödeneği (600 bin kişi) ve kısa çalışma ödeneği (2.6 milyon kişi) alan işçi sayısı 3.2 milyon. Bu sayıya kayıtsız işçiler, fondan yararlanamayanlar, 65+ ve 15-17 arası çalışanlar dahil değil. Esnaf ve kendi hesabına çalışan da bu sayının dışında. 3.2 milyon buzdağının görünen kısmı” dedi. Peki bu işçilere kaç para ödenmiş” diye soran Çelik şu bilgiyi verdi: “Sadece 4.8 milyar TL. İşçi başına yaklaşık 1450 TL. Devede kulak. Fon yine cimri davrandı. Fonun toplam varlığı 132 milyar TL’den 129.5 milyar TL’ye gerilemiş. Fonda 2.5 milyar azalma olmuş. Ancak fon bu arada boş durmamış ilk 4 ayda işverenlere 6.5 milyar TL teşvik vermiş.” Çelik ayrıca, işçilere en az asgari ücret düzeyinde olmak üzere ücretlerine paralel nakdi destek verilmesini önerdi.

YÜZDE 23.4’E ÇIKTI

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe de sosyal medya hesabından değerlendirme yaparak şu konuya dikkat çekti:

“Fonun varlıklarının önceki dönemlerde genelde yüzde 8’i mevduat hesaplarında bulunurken nisan sonunda mevduatların payı yüzde 23.42’ye yükselmiş. Sanırım kamu bankalarının kredi genişlemesini sağlamak üzere işsizlik fonu kaynakları mevduata aktarılmış.”