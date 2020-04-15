İşçiyi ‘torbaya’ attılar

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

AKP, koronavirüs salgını süresince işçi çıkarmayı üç ay yasaklayan ancak işçinin gelirini 1177 TL ile sınırlayan önerinin bulunduğu torba yasa teklifini Meclis’e getirdi. İşçinin grev hakkının 6 aya kadar ertelenebileceğinin de yer aldığı “Torba öneri” ile Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi eylüle ertelendi.

“Yeni Koronavirüs (Covid 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlığıyla gündeme gelen 15 maddelik düzenlemelerden bazıları şöyle:

İş Yasası’na eklenen maddeyle 3 ay süreyle ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller’ dışında işçi çıkarılamayacak. Ancak bu sürede işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek.

Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Bu sürede işveren işçiyi çıkarırsa brüt asgari ücret tutarında para cezası ödeyerek kurtulacak. Ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere (yaşlılık aylığı almamak kaydıyla) günlük 39.24 lira ücret verilecek.

İşveren ücretsiz izne ayrılan işçiyi çalıştırırsa aylık brüt asgari ücret tutarında ceza ödeyecek. Toplusözleşme, uyuşmazlık görüşmeleri, grev ve lokavta ilişkin süreçler 3 ay durdurulacak. Cumhurbaşkanı süreyi 3 ay daha uzatabilecek.

Her şey ertelenirken Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı ihaleyle elektronik ortamda yapılabilecek.

Salgın nedeniyle seyahat acenteleri, işletme belgelerini farklı bir tüzel kişiliğe devredebilecek.

Meclis’e gelen bu teklife sendikalar karşı çıkıyordu. İşçiler kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılsalar bin 752 lira ile 4 bin 381 lira arasında ücret alacaklardı. Bu öneri ile işçiye işsizlik fonundan ödenecek para da düşürülmüş oldu.