İşgücünde büyük düşüş

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Küresel koronavirüs salgının henüz etkilerinin görülmediği Şubat 2020 ile ilgili işgücü verileri, Türkiye’nin önümüzdeki aylarda karşılaşacağı vahim tablonun işaretleriyle dolu:

- TÜİK’in dün açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, Şubat 2020” raporuna göre, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalış ile yüzde 13.6 oldu.

GENÇLERDE YÜZDE 24

- Ancak bu gerilemelerin hem baz etkisi (krizin işgücünü en çok etkilediği ay Şubat 2019’du) hem işgücündeki büyük düşüş nedeniyle olduğu unutulmamalı.

- Yine şubatta tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalışla yüzde 15.4 oldu. 15-24 yaşı kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.7 puan azalışla yüzde 24.4. Buna karşın gençler arasında “ne eğitimde ne istihdamda olanlar”ın oranı yüzde 24.8’den yüzde 26.7’ye yükseldi.

- Ayrıca mevsim etkisinden arındırılmış genel işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 12.7 oldu.

- İstihdam edilenlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 43.1 oldu.

UMUTSUZLAR ARTIYOR

- İşgücü de 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2.6 puanlık azalış ile yüzde 49.9 olarak gerçekleşti.

- İşgücüne dahil olmayan nüfus ise 2 milyon 120 bin kişi artarak 31 milyon 137 bine çıktı.

- İşgücüne dahil olmayanlar kapsamında yer alan “iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar”ın sayısı 2 milyon 375 binden 3 milyon 207 bine, “iş bulma ümidi olmayanlar”ın sayısı 621 binden 1 milyon 107 bine çıktı.

Öte yandan sektörel olarak bakıldığında, Şubat 2020’de geçen yılın ayını dönemine istihdam; tarımda 530 bin kişi azalarak 4 milyon 157 bin, sanayide 205 bin kişi artarak 5 milyon 593 bin, inşaatta 93 bin kişi azalarak 1 milyon 395 bin ve hizmetlerde 183 bin kişi azalarak 15 milyon 609 bin kişi oldu. Ayrıca kayıtdışı istihdam 3.5 puan azalarak yüzde 30 oldu.