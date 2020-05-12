İşgücünde büyük düşüş
Türkiye’deki işgücü sayısı, geçen şubatta 2019’un aynı ayına göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bine düştü. İstihdam edilenlerin sayısı 602 bin kişi geriledi. İşsiz sayısı ise 4.2 milyon.
Küresel koronavirüs salgının henüz etkilerinin görülmediği Şubat 2020 ile ilgili işgücü verileri, Türkiye’nin önümüzdeki aylarda karşılaşacağı vahim tablonun işaretleriyle dolu:
- TÜİK’in dün açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, Şubat 2020” raporuna göre, ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalış ile yüzde 13.6 oldu.
GENÇLERDE YÜZDE 24
- Ancak bu gerilemelerin hem baz etkisi (krizin işgücünü en çok etkilediği ay Şubat 2019’du) hem işgücündeki büyük düşüş nedeniyle olduğu unutulmamalı.
- Yine şubatta tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalışla yüzde 15.4 oldu. 15-24 yaşı kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.7 puan azalışla yüzde 24.4. Buna karşın gençler arasında “ne eğitimde ne istihdamda olanlar”ın oranı yüzde 24.8’den yüzde 26.7’ye yükseldi.
- Ayrıca mevsim etkisinden arındırılmış genel işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 12.7 oldu.
- İstihdam edilenlerin sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 43.1 oldu.
UMUTSUZLAR ARTIYOR
- İşgücü de 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2.6 puanlık azalış ile yüzde 49.9 olarak gerçekleşti.
- İşgücüne dahil olmayan nüfus ise 2 milyon 120 bin kişi artarak 31 milyon 137 bine çıktı.
- İşgücüne dahil olmayanlar kapsamında yer alan “iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar”ın sayısı 2 milyon 375 binden 3 milyon 207 bine, “iş bulma ümidi olmayanlar”ın sayısı 621 binden 1 milyon 107 bine çıktı.
Öte yandan sektörel olarak bakıldığında, Şubat 2020’de geçen yılın ayını dönemine istihdam; tarımda 530 bin kişi azalarak 4 milyon 157 bin, sanayide 205 bin kişi artarak 5 milyon 593 bin, inşaatta 93 bin kişi azalarak 1 milyon 395 bin ve hizmetlerde 183 bin kişi azalarak 15 milyon 609 bin kişi oldu. Ayrıca kayıtdışı istihdam 3.5 puan azalarak yüzde 30 oldu.
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