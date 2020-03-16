IŞİD’ten üyelerine koronavirüs çağrısı: “Sağlıklı olanlar Avrupa’ya gitmesin, virüsü kapanlar olduğu yerde kalsın”

16 Mart 2020 Pazartesi, 11:51

Terör örgütü IŞİD, yayın organı El-Naba'da yayınlanan bir çağrıyla üyelerine, koronavirüs salgınının vurduğu Avrupa ülkelerinden uzak durmalarını tavsiye etti. New York Post'un haberine göre, IŞİD'in çağrısında ayrıca, halihazırda Avrupa'da olan ve hastalığı taşıyan cihatçılara, oldukları yerde kalmaları tavsiye edildi.

VİRÜS’Ü KAPANLAR AVRUPA’DA KALSIN

IŞİD’in çağrısında, “Sağlıklılar, salgın ülkelerine girmesin, virüsü kapanlar ise o ülkelerden ayrılmasın" ifadeleri yer aldı. Bu ifade, New York Post tarafından, enfekte militanların virüsü bulundukları yerde yaymaları yönünde bir çağrı olarak yorumlandı.

"ELLERİNİZİ SABUNLA YIKAYIN"

Çağrıda salgınların, “Tanrı tarafından gönderilen bir azap” olduğu yönünde ifadeler yer aldı. Terör örgütü militanlarına ayrıca, ellerini sabunla yıkamalarını da tavsiye etti.

IŞİD'in yıllar boyu, üye ve sempatizanlarını Avrupa şehirlerine saldırmaya çağırdıktan sonra, şimdi koronavirüs nedeniyle Avrupa ülkelerinden uzak durmalarını istemesi büyüyen krizin boyutlarını da gözler önüne serdi.