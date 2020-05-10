İşkence görüntüleri çıkmıştı: Karabağlar Belediyesi 7 köpeğe sahip çıktı
İzmir'de 7 köpeğe işkence görüntülerin ortaya çıkması üzerine Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanları koruma altına aldı.
İzmir Karabağlar'da beslediği köpeklere eziyet ettiği görüntüleri çekilen ve sosyal medyada paylaşılan M.O.T. isimli kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri işkence gören hayvanlara hemen müdahale etti. Ekipler, yaralı hayvanla birlikte evdeki 7 köpeği koruma altına alarak, acil tedavi ve bakımlarını yaptı. Olayla yakından ilgilenen Ahbap Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent Karabağla Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür etti.
"CAN DOSTLARIMIZ YALNIZ DEĞİL!"
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçedeki tüm sahipsiz hayvanlar gibi, şiddet gören bu köpeğe de sahip çıktıklarını bildirdi. Koruma altına alınan diğer 6 köpeğin de gerekli bakım ve tedavilerine devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Can dostlarımız olan bu hayvanlara yapılan şiddet kabul edilemez. Onlar da bizimle bu hayatı paylaşıyor. Son teknolojiyle donatılmış 3 hayvan sağlığı merkezimiz ve özveriyle çalışan uzman ekibimizle, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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