Bahar dizisinin final kararıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk olarak 13 Şubat 2024’te ekranlara gelen dizi için final kararı alındığı öğrenildi. Seyircileri üzen bu gelişmenin ardından, final kararına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Bahar dizisi neden final kararı aldı? Bahar dizisi ne zaman final yapacak?

BAHAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya, Demirhan Demircioğlu, Nilsude Albayrak, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı bir araya getiren MF Yapım imzalı Bahar, 28 Aralık’ta yayımlanacak 64. bölümüyle final yapacak.

BAHAR DİZİSİ NEDEN FİNAL KARARI ALDI?

Yaklaşık iki hafta önce yayın günü salıdan pazara alınan dizinin geleceği merak edilirken, beklenen açıklama yapımın sosyal medya hesabından geldi. Yapılan paylaşımda “Bahar’ın vedasına son 2 bölüm” ifadelerine yer verilerek final kararı resmen duyuruldu.

Uzun süredir ekranda olan Bahar, kalan iki bölümüyle izleyicisine veda edecek. Salı akşamları yayınlanan dizi, kısa süre önce pazar gününe taşınmış ancak bu değişikliğin ardından izlenme oranlarında beklenen artış sağlanamamıştı. Alınan final kararıyla birlikte dizinin yayın planı da netleşmiş oldu.