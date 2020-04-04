İŞKUR emekçisi ‘önlem’ istedi

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00

Büro Emekçileri Sendikası (BES), İŞKUR’a yazı gönderip acil önlem alınmasını istedi. BES, kısa çalışma ödeneği için sisteme giriş yapılan başvuru sayısının elli binlere ulaştığını, artacak başvurunun, mevcut İŞKUR emekçilerinin tam kadro 7/24 çalışmaları halinde dahi karşılanabilmesinin olanaklı olmadığına dikkat çekti.

TALEPLER SIRALANDI

Bu durumun İŞKUR emekçilerini ve başvuru yapmak üzere kuruma gelen yurttaşları virüs riskiyle doğrudan karşı karşıya getirdiği, çalışanların şiddete maruz kaldığı olayların yaşandığına işaret edilen yazıda, şu taleplerde bulundu: “Koruyucu sağlık önlemleri arttırılarak bütün hizmet binalarında uygulansın. Vaka tespit edilen yerlerde, birimde bulunan bütün çalışanlara test yapılsın. Her işyerinin başvurusu, kriz sonrasında kanıtlanmak üzere verilecek taahhütle tek formla, uygunluk kararına gerek olmaksızın kabul edilsin.

Kapsamda bulunan tüm işyerlerindeki işçilerin tümü şart aranmaksızın, salgın süresince ödenekten yararlandırılsın. Elektronik başvuru zorunlu hale getirilsin. Uzaktan çalışma devam ettirilerek teknik alt yapı artırılsın. Zorunlu işlemler dışındaki hizmetler ertelensin.”